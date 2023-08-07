Efsane müzisyen Erkin Koray’dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu...
Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray’dan korkutan haber geldi. Fesuphanallah, Estarabim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...
Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkıların sesi Erkin Koray'dan kötü haber geldi.
Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray, Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi devam eden sanatçıyla kızı Damla Koray'ın ilgilendiği ortaya çıktı.
ERKİN KORAY KİMDİR?
Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk rock sanatçısı Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.
Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.
Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.
1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat ettiği söylenir.
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