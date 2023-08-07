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Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine verdiği isim...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine verdiği isim...

Fenomen Oben Alkan hamile olduğunu duyurduktan sonra karnı burnunda pozlarıyla gündeme geliyordu. Fenomen Oben Alkan ile evli olan Bora Akkaş baba oldu. Ünlü çift, dün sabah dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile şubat ayında evlenmişti. Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlenen Akkaş herkesi şaşırtmıştı. Çiften kısa süre sonra ise bebek müjdesi gelmişti.

KIZLARI OLDU
Fenomen Oben Alkan hamile olduğunu duyurduktan sonra karnı burnunda pozlarıyla gündeme geliyordu. Akkaş ve Alkan çiftinin bebekleri geçtiğimiz sabah Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya geldi.

Çift, 10.36'da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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