Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine verdiği isim...

Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile şubat ayında evlenmişti. Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlenen Akkaş herkesi şaşırtmıştı. Çiften kısa süre sonra ise bebek müjdesi gelmişti.