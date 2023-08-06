"Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapım, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?