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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?

"Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının her Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?

"Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapım, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sevilen dizinin 15 Ağustos gibi sete çıkması ve eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA KADRO DEĞİŞİYOR! İŞTE AYRILAN İSİMLER

Herkesin heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.

DİZİYE KATILACAĞI KONUŞULAN İSİMLER

Öte yandan diziye yeni karakterler katılacak. Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

Halis Ağa'nın kızı Nükhet rolü için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu Binnur Kaya oldu.

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