Can Yaman'dan büyük başarı! İtalya ve İspanya’nın ardından şimdi de...
Can Yaman, İtalya ve İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı. Yaman’ın “Viola Come Il Mare” dizisi İspanya’dan sonra Japonya’ya da satıldı.
Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın İtalya'da reyting rekorlarını at üst eden dizisi "Viola Come Il Mare", geçen hafta İspanya'da yayınlanmış ve reytinglere damgasını vurmuştu. İkinci haftasında da dizi zirvedekini yerini korudu. Böylece ilk kez bir Türk oyuncu yurt dışında çektiği diziyle başka bir yabancı ülkede böylesine büyük bir başarı kazanmış oldu. Öte yandan oyuncunun reyting rekortmeni dizisi "Viola Come Il Mare", son olarak yabancı diziler konusunda kapalı bir ülke olan Japonya'ya satılarak Uzak Doğu'ya da açılmış oldu.
YOĞUN İLGİ
Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oynadığı diziler ve rol aldığı reklam filmleriyle geniş kitlelere ulaşan Tanrısevsin, AVM'de kaldığı süre boyunca, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip yanına gelenlerle sohbet etti.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için gittikleri İstinye'de görüntülendi. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Yazıcıoğlu, "Arkadaşlarla birlikte dolaşmaya çıktık. Her şey yolunda, yeni bir proje olursa haberiniz oluyor zaten" dedi.
DENİZ KIZI BİGE
Güzel oyuncu Bige Önal'dan deniz kenarında pozlar geldi. Aras Bulut İynemli ile sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu, kendisini denizkızına benzetti. Sosyal medya hesabından karelerini paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
ANLAMLI KUTLAMA!
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de rol olan Dilara Sümbül, 13 Ağustos'taki doğum günü vesilesiyle otizmli çocuklar yararına bir yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Sümbül, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Sümbül sosyal medyada şu mesajı yayınladı: Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim.
KARNI BURNUNDA POZ!
Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor. Ayrıca Sabancı, karnında burnunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor. Pembe elbisesi ile fotoğraf paylaşan sosyetik Sabancı, "Biz" notunu düştü.
BEDELLER ÖDENECEK!
ATV'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet, Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.
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