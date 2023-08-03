03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Mustafa Sandal ve Gülben Ergen küslüğü bitti! Yıllar sonra yeniden...

Mustafa Sandal ve Gülben Ergen küslüğü bitti! Yıllar sonra yeniden...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2023
ABONE OL
Mustafa Sandal ve Gülben Ergen küslüğü bitti! Yıllar sonra yeniden...

“Şıkır şıkır” şarkısındaki düetlerinin ardından araları bozulan Mustafa Sandal ve Gülben Ergen’in küslüğü yıllar sonra bitti. Bodrum’da bir organizasyonda bir araya gelen ikili, birlikte düet yaparak buzları eritti.

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum'da unutulmaz bir davet verdi.

Bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun sunuculuğunu Aslı Turanlı'nın yaptığı gecede İskender paydaş sahne aldı. Mustafa Sandal, Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren de sahneye çıkarak geceye renk kattı.

Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim. Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı. O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" diyerek küslüğü bitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA