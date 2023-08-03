Mustafa Sandal ve Gülben Ergen küslüğü bitti! Yıllar sonra yeniden...

Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim. Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı. O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" diyerek küslüğü bitirdi.

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