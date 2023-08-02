Danimarkalı tasarımcılar Tülin Şahin için yarışa girdi! "İlham verici bir model"

İLHAM VERİYOR!

Zallinge, "Tülin Şahin gibi bir top modelin defilemizde yer alması onur verici... O ilham veren bir süper model" diyerek, Şahin'e övgüler yağdırdı. Şahin'in defilede yer alacağını bildiren komite üyeleri, "Tülin bizim için çok değerli. Burada doğup, büyümüş bir Türk... Her iki ülkenin de çok güzel değerlerini taşıyor. Mesleği ile iki ülkeyi de gururlandırıyor" dedi.

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