Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak! En önde izlemenin bedeli dudak uçuklattı
Türkiye'de ilk kez konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcıyı en önde izlemenin bedeli ise 600 bin TL'yi bulacak.
49 yaşındaki şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'ye ilk kez konser vermek için geliyor. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan ünlü şarkıcı, 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum'daki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcıyı izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
LOCA 600 BİN TL
Takvim'in haberine göre, konserin avantajlı ilk dönem biletleri tükendi. İkinci avantajlı dönemde biletler 17 bin 600 liradan satılıyor. Daha sonra bilet fiyatları 22 bin liraya çıkacak. Konserin loca fiyatları da 8 bin ile 20 bin Euro arasında değişiyor ve bir masada maksimum 6 kişi oturabiliyor. Yani Willams'ı izlemenin bedeli 600 bin TL'yi bulacak. Otelde iki kişi için bir gece konaklamanın ücreti ise 35 bin lira civarında...
TÜRK EŞİ DE GELECEK!
Robbie Williams'a Türkiye seyahatinde 100 kişilik ekibinin yanı sıra Türk asıllı eşi Ayda Field ile çocukları da eşlik edecek. Ünlü şarkıcının, Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) ve Beau (2) adında dört çocuğu bulunuyor.
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