Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyanın diline düştü

Mardini, dünyada moda olan Barbie akımına Ken olarak katıldı. Renkli stiliyle poz veren türkücü, paylaşımına nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi. Türkücüye, "İşi bitince TV battaniyesi olarak kullanılabilir", "90'lar da yer paspası olurdu ona benzemiş" ve "Model çıkartayım da öreyim bari..." gibi yorumlar yapıldı.

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