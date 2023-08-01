Pique' sahnede "Shakira" şoku! Yuhalanarak sahneden indi

Biri dünyanın en tanınmış şarkıcılarından Shakira, diğeri ise dünyanın en iyi futbolcularından Gerard Pique... Ünlü şarkıcı ve eski futbolcunun yaşadıkları son döneme adeta damga vurmuştu. Pique, Shakira'yi Clara Chia ile aldatmıştı.