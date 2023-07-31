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Serdar Bilgili'den milyonluk doğum günü partisi! İki gün süren parti için servet ödedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Serdar Bilgili’den milyonluk doğum günü partisi! İki gün süren parti için servet ödedi

İş insanı Serdar Bilgili, yeni yaşını görkemli bir şekilde kutlamış. 60. yaşına giren Bilgili’nin kutlamasına 250 seçkin davetli katılmış. Ünlü iş insanı, iki gün süren parti için 5 milyon TL harcamış.

Bir dönem Beşiktaş'ın kulüp başkanlığını yapan iş insanı Serdar Bilgili, 60. yaşını muhteşem bir parti ile kutladı.

Fethiye'de bulunan bir otelde 250 özel dostunu misafir eden Bilgili, muhteşem bir partiye ev sahipliği yapmış. Hem kendisinin hem de dostlarının rahatını düşünen Serdar Bilgili, gecede ise Yunanistan'ın en önemli sanatçısı Antonis Remos sürprizi yapmış.

Yakın dostu olan Antonis Remos ile eğlencenin tadını çıkartan Serdar Bilgili, 250 seçkin davetli ile birlikte neredeyse iki gün boyunca kutlama yapmış. Tüm dostlarını misafir eden Serdar Bilgili, hiçbir masraftan kaçınmamış. Duyduğuma göre Serdar Bilgili, 60. yaş günü partisi için 5 milyon lira gibi rakam harcamış. Yani anlayacağınız ünlü iş insanı 60. yıla yakışır bir doğum günü partisi düzenlemiş...

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