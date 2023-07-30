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Kapalıçarşı karıştı! ‘Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren esnaf bulundu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Kapalıçarşı karıştı! ‘Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren esnaf bulundu

Yönetmen Christopher McQuarrie yeni Görevimiz Tehlike filmi için ekibi ile birlikte Türkiye’ye gelmişti. Kapalıçarşı’yı gezip mekan bakan yönetmen, görüntüleri sosyal medyada sızdırılınca çekimleri iptal etti. Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren işgüzar esnafın kim olduğu ortaya çıktı.

Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.

Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.

Gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.

Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

ESNAF ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.

Esnafın bu sorumsuz davranışı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman da "Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Ama bazen yapılan küçük hatalar büyük zararlara sebep olabiliyor" şeklinde yorum yaptı. Sosyal medyada bazı takipçiler de 'Ne güzel, ülkenin reklamı yapılacaktı, o şans da gitti' şeklinde tepki gösterdi.

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