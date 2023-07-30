Kapalıçarşı karıştı! ‘Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren esnaf bulundu

Esnafın bu sorumsuz davranışı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman da "Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Ama bazen yapılan küçük hatalar büyük zararlara sebep olabiliyor" şeklinde yorum yaptı. Sosyal medyada bazı takipçiler de 'Ne güzel, ülkenin reklamı yapılacaktı, o şans da gitti' şeklinde tepki gösterdi.

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