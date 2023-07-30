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Atiye'nin ikinci çocuğunun adı belli oldu! "Nadir bir isim"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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Atiye’nin ikinci çocuğunun adı belli oldu! Nadir bir isim

8 aylık hamile olan Atiye, katıldığı ödül töreninde eşi Erol Sebebci ile el ele objektiflerin karşısına geçti. Doğum için gün sayan şarkıcı çocuklarının ismine de karar verdiklerini açıkladılar.

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