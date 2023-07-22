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Bestemsu Özdemir oyunculukta vites yükseltti! Yeni hedefi Los Angeles

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Bestemsu Özdemir oyunculukta vites yükseltti! Yeni hedefi Los Angeles

Oyunculuğuyla göz dolduran Bestemsu Özdemir vites yükseltti. Dünya çapında bir oyuncu olmak isteyen Özdemir, "Bunun için kendime yatırım yapıyorum; önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim." dedi.

Evliliğin eşiğinden dönen ve şu sıralar adı yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le anılan Bestemsu Özdemir, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu, "Estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu olarak mimiksiz nasıl oynanır bilemiyorum" diyerek eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

AMERİKA YOLCUSU

Hayallerinin büyük olduğunu da söyleyen oyuncu, "Amerika'da da oyunculuk yapmak istiyorum. Bunun için kendime yatırım yapıyorum; önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim. Kendimi sınırlamak istemiyorum" diye konuştu.

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