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Shakira'ya yeni soruşturma! 8 yıl hapsi isteniyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Shakira’ya yeni soruşturma! 8 yıl hapsi isteniyor

Gerard Piqué ile olaylı ayrılığının ardından İspanya'dan Miami'ye yerleşen Shakira, bir şok daha yaşadı. İspanya’da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir dava dosyası açıldı. 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan yıldızın, 8 yıl hapsi isteniyor.

Barselona mahkemesi, Shakira hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Mahkeme, Kolombiyalı yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkemeden soruşturma hakkında başka ayrıntı açıklanmadı.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2012- 2014 yılları arasında 14,5 milyon Euro vergi borcuyla ilgili yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkacak.

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