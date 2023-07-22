Shakira'ya yeni soruşturma! 8 yıl hapsi isteniyor
Gerard Piqué ile olaylı ayrılığının ardından İspanya'dan Miami'ye yerleşen Shakira, bir şok daha yaşadı. İspanya’da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir dava dosyası açıldı. 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan yıldızın, 8 yıl hapsi isteniyor.
Barselona mahkemesi, Shakira hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.
Mahkeme, Kolombiyalı yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkemeden soruşturma hakkında başka ayrıntı açıklanmadı.
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