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Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı! “Bugünün kısmeti!”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı! “Bugünün kısmeti!”

Oyuncu Nihat Altınkaya, Bodrum tatilinin ardından rotayı Çeşme’ye çevirdi. Dün balık tutmak için derin sulara açılan oyuncu, 70 kiloluk orkinos yakaladı. Dev balıkla poz veren Altınkaya, "Bugünün kısmeti” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bodrum'dan sonra tatil rotasını İzmir Çeşme'ye çeviren Nihat Altınkaya, dün balık tutmak için derin sulara açıldı. 70 kiloluk bir orkinos yakalayan ünlü oyuncu, dev balıkla poz verdi.

Bir süredir denizin ve güneşin keyfini çıkaran 43 yaşındaki oyuncu, dün arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

"BUGÜNÜN KISMETİ"

Ege'nin serin sularına açılan Nihat Altınkaya, 70 kiloluk bir orkinos yakaladı. Dev balıkla gurur pozu veren ünlü isim, Insagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugünün kısmeti 70 kg orkinos" mesajını yazdı.

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