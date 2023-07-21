Boşandı boşanıyorlar derken oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz aşk tazeledi!
Son zamanlarda isimleri 'boşanıyorlar' haberleriyle sık sık anılan oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz çeşmede yakalandı. İkilinin samimi anları kameraya yansıdı.
Son zamanlarda boşanacaklarıyla ilgili haberler çıkan oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz, Çeşme'de baş başa tatilde görüntülendi. İkili, romantik halleriyle adeta boşanma haberlerini yalanlar gibiydi.
Uzun süre yüzdükten sonra iskeleye çıkan Yıldız, elinde havluyla eşinin gelmesini bekledi. Merdivenlerden çıkan Yılmaz'ı havluyla sarıp kurulayan Yıldız, bu hareketiyle takdir topladı.
AYRILSAK DA BERABERİZ
Aşkın Nur Yengi Alaçatı sevenleriyle buluştu. Mekana gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı. Sahne önünde oturan Bilginer, eski eşini hayranlıkla izlerken, şarkıların çoğuna da alkışlarla eşlik etti. Programın ilerleyen saatlerinde kızı Nazlı'yı ve Bilginer'in ailesindeki gençleri yanına çağıran Yengi, "Gece boyunca büyüklerin sevdiği parçaları seslendirdik. Biraz da gençler için bir şeyler söyleyelim" diyerek sahne önünde onlarla birlikte oturup birkaç şarkı söyledi.
DENİZDE KEYİFLİ ANLAR!
Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte yaz tatili için Çeşme'ye geldi. İki gün üst üste aynı beache giden ikili, güneş ve denizden faydalanıp yorgunluk attı. Abazi, şezlongda oturmayı tercih ederken, sıcağa dayanamayan Sayışman oğlu Efehan'la beraber denize girdi.
YENİ PROJE YOLDA!
Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Demirci, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Menajeri ile toplantı için buluşan Demirci, çok yakında yeni projesini olduğunu söyledi. Yaz için planları sorulan Demirci, "Bu yaz Bodrum'da bir tatil yaptık. Eşim Hande (Soral) çalışıyor onu ayarlamaya çalışıyoruz, ikinci bir tatil olacak" dedi.
YOĞUN TEMPO!
Son günlerde paylaşımları ve klip hazırlıkları ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşmaya geldiğini belirten Kalaycıoğlu, "Her şey yolunda yeni şarkıya başlıyorum art arda şarkı çıkarmaya devam edeceğim" dedi.
BODRUM'A SIĞMADI!
Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Günler öncesinden tüm biletleri tüketerek kapıda uzun kuyruklar oluşturan Pekkan hayranları, uzun bir aradan sonra ünlü şarkıcıya kavuştu. Eşsiz ve benzersiz sahne performansı yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerin kalbine bir kez daha taht kuran Süperstar, "Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
'HIZ KESMİYOR'
Buray, yaz konserlerine dur durak bilmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de ardından da Altınoluk'ta sevenleriyle buluşan Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Aralıksız konserlerine devam ettiklerini söyleyen Buray, "Yaz aylarında tempomuz daha çok artıyor. Bu durumdan da hiç şikayetçi değilim" dedi.
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