Boşandı boşanıyorlar derken oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz aşk tazeledi!





AYRILSAK DA BERABERİZ

Aşkın Nur Yengi Alaçatı sevenleriyle buluştu. Mekana gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı. Sahne önünde oturan Bilginer, eski eşini hayranlıkla izlerken, şarkıların çoğuna da alkışlarla eşlik etti. Programın ilerleyen saatlerinde kızı Nazlı'yı ve Bilginer'in ailesindeki gençleri yanına çağıran Yengi, "Gece boyunca büyüklerin sevdiği parçaları seslendirdik. Biraz da gençler için bir şeyler söyleyelim" diyerek sahne önünde onlarla birlikte oturup birkaç şarkı söyledi.