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Danilo Şef'i kim, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim? Danilo Şef DARP VİDEOSU İZLE!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Danilo Şef’i kim, neden darbetti? Danilo Şef’i darbeden çalışan kim? Danilo Şef DARP VİDEOSU İZLE!

"Danilo Şef'i kim, neden darbetti?" sorusu son dakika haberiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darbedildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Peki, Danilo Şef'i kim, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim? İşte, haberin ayrıntıları...

"Danilo Şef'i darbeden çalışan kim?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'de restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan olayın görüleri ise kameraya yansıdı. Haberi gören kişiler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Danilo Şef'i kim, neden darbetti? İşte, Danilo Şef darp videosu canlı izle!

ÜNLÜ ŞEFİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİLER!

Ünlü şef Danilo Zanna, hayatının şokunu yaşadı. İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DANİLO ŞEFİ KİM NEDEN DARP ETTİ?

İddiaya göre, İtalyan şef Danilo Zanna, bir AVM'deki restoranında İstanbul sorumlusu 2 kişiyi işten çıkardı. Bunun üzerine işten çıkartılan kişiler, restoran önünde Danilo Zanna ve İzmir şubesinin müdürüne saldırdı.

MaterChef jürisi Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darbedildi.

Danilo Zanna'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı ileri sürüldü.

Kişilerin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

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