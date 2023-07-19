Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşka geldi! Pozlarına beğeni yağdı
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile aşk tazelemek için Amerika'ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, paylaştığı fotoğraflara "Sevgilim" notunu düştü. Sayan’ın aşk dolu karelerine yorum ve beğeni yağdı.
Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu bir evlilik süren Sayan, şu sıralar eşiyle aşk tazelemek için Amerika'ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, paylaştığı fotoğraflara "Sevgilim" notunu düştü.
KENAN ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne alan Kenan Doğulu'yu binlerce hayranı yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı, muhteşem bir sahne şovuna imza attı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce seveni ile birlikte seslendiren Doğulu, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran Ahmet Şafak, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. 'Adam Gibi' şarkısıyla konserine start veren ünlü sanatçı, sesiyle kendine hayran bıraktı. İstanbullu hayranlarıyla hasret gideren Şafak, "Sizlerin güzel huzurundayım. Sesimi sesinize ekleyerek şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bu aile tablosunda olmak çok güzel..." dedi.
YELKENLER FORA
Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı. Kuzey Amerika'da sosyal sorumluluk projesi için 2 haftada 7 şehri ziyaret eden ünlü oyuncu, yorgunluğunu deniz tatiliyle attı. Yoğun kariyer yolculuğunda ailesine de zaman ayıran ve eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir yuvası olan Düzyatan, "Çalışmayı çok seviyorum ancak bu yoğun iş temposunun içinde en çok özlediğim şey ailemle baş başa vakit geçirmek oluyor" dedi.
KÖPEĞİ İLE ALIŞVERİŞTE!
Oyuncu Ceren Moray, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncuya, yakın bir arkadaşı da eşlik etti. Moray, "Şu sıralar İstanbul'dayım ve dinleniyorum. Yakın zamanda sete çıkacağız" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ALKIŞ TOPLADI!
O Ses Türkiye'de "Soğuk Odalar" şarkısıyla adından oldukça söz ettiren genç şarkıcı Rana, Bodrum'da sahne aldı. Yarışmada söylediği şarkıyla sahneye çıkan güzel şarkıcı, canlı performansıyla büyük alkış topladı. Söylediği şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı.
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