Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşka geldi! Pozlarına beğeni yağdı

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Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı. Kuzey Amerika'da sosyal sorumluluk projesi için 2 haftada 7 şehri ziyaret eden ünlü oyuncu, yorgunluğunu deniz tatiliyle attı. Yoğun kariyer yolculuğunda ailesine de zaman ayıran ve eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir yuvası olan Düzyatan, "Çalışmayı çok seviyorum ancak bu yoğun iş temposunun içinde en çok özlediğim şey ailemle baş başa vakit geçirmek oluyor" dedi.