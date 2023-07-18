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3. kez evlenen Burcu Esmersoy: "5 gelinlik giyeceğim"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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3. kez evlenen Burcu Esmersoy: 5 gelinlik giyeceğim

Burcu Esmersoy, uzun süredir birlikte olduğu Nazım Akmandil ile yaz sonunda nikah masasına oturacak. İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını söyleyen Esmersoy, "5 gelinlik giyeceğim" dedi

İki kez nikah masasına oturan ve evlilikleri kısa süren 46 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir kez daha şansını deneyecek.

Geçtiğimiz aylarda Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını açıklayan Burcu Esmersoy, sevgilisiyle eylül ayının ilk haftası İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da nikâh masasına oturacağını belirtti. Akmandil ile nikah masasına oturacak Esmersoy, neredeyse bütün hazırlıklarını da tamamladı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPACAK!
YouTube'da yayınlanan bir programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu. Akmandil ile nikah masasına oturacak güzel sunucu, "Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. Bodrum'da nikah öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. 5 tane gelinlik giyerim" dedi.



3. KEZ EVLENİYOR!
Esmersoy'un ilk evliliği Massimo Cusimano ile 2005 yılında oldu ve 2008 yılında şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşandı.

İkinci evliliğini ise 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yaptı. Ancak bu evlilikte 1 yıl sonra sona erdi. Güzel sunucu imdilerde nikah masasına oturmaya hazırlandığı Akmandil ile 3. evliliğini yapacak.

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