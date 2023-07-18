3. kez evlenen Burcu Esmersoy: "5 gelinlik giyeceğim"

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPACAK!

YouTube'da yayınlanan bir programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu. Akmandil ile nikah masasına oturacak güzel sunucu, "Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. Bodrum'da nikah öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. 5 tane gelinlik giyerim" dedi.