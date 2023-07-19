19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Mutlulukları 3 yıl sürdü! Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

Mutlulukları 3 yıl sürdü! Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.07.2023
ABONE OL
Mutlulukları 3 yıl sürdü! Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

Merhum sanatçı Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu 2020 yılında iş insanı Kaan Önal ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir ilişkilerinde sorunlar yaşayan çift, krizi aşamadı.

2019'da ölen sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ile işinsanı Kaan Önal, 2020 yılında sade bir törenle evlendi. Bir süredir ilişkilerinde sorunlar yaşayan çift, krizi aşamadı.

Bugün İstanbul Adalar Adliyesi'nde boşanacak olan çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Fosforoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Her gün size çiçeklerle gelen biri gün geliyor yabancı gibi gelebiliyor. İçinizdeki çiçekleri bile soldurabiliyor. Oluyor böyle şeyler hayatta. Kabullenip yeniden çiçeklenmek için yola çıkmak gerek. Hayat bazen uzun, bazen kısacık bir yol; yaşamak gerek layıkıyla" sözleri takipçileri tarafından "evliliklerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi" olarak yorumlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA