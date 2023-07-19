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İtalyan şef Danilo Zanna'ya büyük şok! Kendi restoranında darp edildi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok! Kendi restoranında darp edildi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarıldığı iddia edilen 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Zanna'nın restoranında çalıştıkları öğrenildi. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sarıyer'de bulunan bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı.

Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok İTALYAN ŞEF DANİLO ZANNA'YA BÜYÜK ŞOK

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