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Şarkıcı Emrah sahnelere geri döndü! 15 yıl sonra yeniden...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Şarkıcı Emrah sahnelere geri döndü! 15 yıl sonra yeniden...

En son 2008 yılında sahneye çıkan Emrah, yıllar sonra sevenleriyle buluştu. 15 yıl sonra sahnelere döndüğü için oldukça heyecanlı olan şarkıcı, “Kısmet bugüneymiş” dedi.

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