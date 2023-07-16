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Serhat Teoman ve Leyla Feray soluğu Çeşme'de aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Serhat Teoman ve Leyla Feray soluğu Çeşme’de aldı

Oyuncu çift Serhat Teoman ile Leyla Feray, Çeşme tatilinde görüntülendi. Teoman, yatın arka kısmında kurulan masada neredeyse akşama kadar erkek erkeğe sohbet ederken, Feray denizin keyfini çıkardı.

Oyuncu çift Serhat Teoman ile Leyla Feray, Çeşme tatilinde görüntülendi.



Takvim'in haberine göre, Ovacık'taki bir mekana gelen çift, öğle saatlerinde zodyakla açıkta bulunan yata giderek arkadaşlarıyla buluştu.



Teoman, yatın arka kısmında kurulan masada neredeyse akşama kadar erkek erkeğe sohbet ederken, Feray da denize girip keyfini çıkardı.



Köpeğiyle beraber denizde eğlenen güzel oyuncu, bir süre yüzdükten sonra yata çıkarak kurulandı.

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