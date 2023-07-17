Sinan Akçıl'ın 15 Temmuz vefası! Şehit Batuhan’ın ailesini yalnız bırakmadı! “Onları ailem gibi görüyorum”
Sinan Akçıl, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin'in ailesini ziyaret etti. 6 yıldır aileyi yalnız bırakmayan Akçıl’ın ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Batuhan Ergin'in annesi Deniz Ergin, Sinan Akçıl'ı her gördüğünde olduğu gibi "Seni görünce oğlum gelmiş gibi oluyorum" diyerek bağrına bastı.
Eli kanlı terör örgütünün içimize kadar sızdığı 15 Temmuz günü, milletimiz Türkiye'nin en uzun 48 saatini yaşamış, olay sırasında 251 şehit vermiştik. O şehitlerden biri de Batuhan Ergin'di. Sinan Akçıl, her 15 Temmuz'da genç Batuhan'ın mezarını ziyaret edip oradan ailesinin evine geçiyor. Bu kuralı hiç aksatmayan Akçıl, bu yıl da merhumun evinde aileyle bir araya geldi.
Şehit Batuhan Ergin'in annesi Deniz Ergin, Sinan Akçıl'ı her gördüğünde olduğu gibi "Seni görünce oğlum gelmiş gibi oluyorum" diyerek bağrına bastı. Baba Ahmet Ergin de ünlü sanatçıya evladı gibi sarıldı.
OKULU DA ZİYARET EDECEĞİM
"Artık aileden biri gibiyim. Ben de onları ailem gibi görüyorum. İyi ki onları tanıdım" sözleri ile onlara olan bağlılığını dile getiren Akçıl, Batuhan Ergin'in ailesine bir de jest yaptı.
Sanatçı, Şehit Batuhan Ergin'in abisi Berke'nin 7 Ekim'de yapılacak nikah töreninde şahit olacak.
15 Temmuz'un yıl dönümünde evdeki ziyarette Akçıl, Berke ve nişanlısı ile de bir araya geldi. Onlara yaptığı bu sürpriz karşısında evlenecek çift heyecandan ne diyeceğini bilemedi. Akçıl, ayrıca Büyükçekmece'deki Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim dönemi başladığında okulu ziyaret edeceğini ve oradaki öğrenciler ile bir araya geleceğini söyledi.
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