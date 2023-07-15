Usta sanatçı Orhan Gencebay tekneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Birkaç gün önce, Gencebay ve eşi Sevim Emre Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gecenin sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay tekneden düşerek hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı Gencabay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu açıklandı.
78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Tekneden düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu!
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.
Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi.
Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.
Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.
Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler. Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.
Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken, çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulandı.
Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu. Gencebay sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim; önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" dedi.
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