Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişme...

Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler.

Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.