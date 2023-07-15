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Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişme...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişme...

"Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Usta sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda bulunan evine giderken tekneden düştü. Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Peki, Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişme...

"Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Peki, Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişme...

1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren ve iftiharla kazanan Orhan Gencebay, Türk Müziğine unutulmaz eserler kazandırdı.

Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Ancak Orhan Baba'dan gelen haberler herkesi korkuttu.

78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Tekneden düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu.

Orhan Gencebay'ın birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gittiğini kazayı burada geçirdiğini ve Gencebay'la da konuştuğunu açıkladı.

Türk Müziği'nin usta sesi, bir kaç gün önce, eşi sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.

Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.

Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.

Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler.

Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.

Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken, çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulandı.

Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu.

Gencebay sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim; önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" dedi.

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