Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı film ve diziler...
"Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. "Yalancı Yarim", "Geniş Aile", "Dadı", "Eyvah Eyvah 2" ve "Üvey Baba" gibi sayısız projeyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den son dakika acı haber geldi. Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı film ve diziler...
"Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den son dakika acı haber geldi. Peki, Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı film ve diziler...
Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den son dakika acı haber geldi.
Usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata veda etti.
Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı.
TANJU TUNCEL KİMDİR?
Tanju Tuncel, 1940 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tanju Tuncel'in asıl adı Tanju Tunçel'dir, söyleyiş zorluğu sebebiyle "Tunçel"i "Tuncel"e çevirmiştir.
TANJU TUNCEL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1967: Samanyolu
1981: Zaman Mekan Makinesi
1982: Gülsüm Ana
1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
1983: Üç İstanbul
1984: Tutku
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Çalıkuşu
1987: Gönül Dostları
1987: Mesela Muzaffer
1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
1991: Deniz Gurbetçileri
1991: Menekşe Koyu
1992: Kanunun Ötesinde
1994: Artist Palas
1994: Babam Askerde
1995: Oğlum Adam Olacak
1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem
1996: Tutku
1996: Şaşıfelek Çıkmazı
1997: Hiç Bana Sordun mu?
1997: Nihavend Mucize
1997: Ruhsar
1997: Sıdıka
1999: Duruşma
1999: Figüran
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Evdeki Yabancı
2000: Şemsi Paşa Pasajı
2001: Dadı
2002: Aşk Meydan Savaşı
2003: Oyuncak Fabrikası
2003: Sultan Makamı
2004: İyi Saatte Olsunlar
2005: Mektup
2005: Sevda Tepesi
2006: Yalancı Yarim
2007: Beyaz Melek
2008: Yol Arkadaşım
2009: Geniş Aile
2009: Çıngıraklı Top
2010: Eyyvah Eyvah
2011: Türkan
2011: Eyyvah Eyvah 2
2013: 10. Köy Teyatora
2014: Guruldayan Kalpler
2014: Muska
2014: Eyyvah Eyvah 3
2015: Geniş Aile Yapıştır
2015: Sarıkamış Çocukları
2018: Aşk Bu Mu?
2018: Babamın Kemikleri
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