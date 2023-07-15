"Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den son dakika acı haber geldi. Peki, Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı film ve diziler...