14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Melisa Döngel'in Sergen Yalçın paniği! Ne yapacağını bilemedi

Melisa Döngel'in Sergen Yalçın paniği! Ne yapacağını bilemedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.07.2023
ABONE OL
Melisa Döngel’in Sergen Yalçın paniği! Ne yapacağını bilemedi

Sefo ile ayrılır ayrılmaz adı Sergen Yalçın’la anılan ve Alaçatı’da yakınlaştığı iddia edilen Melisa Döngel, Bebek’te ortaya çıktı. Muhabirlerin aşk soruları karşısında ne yapacağını şaşıran Döngel, duymazdan geldi.

Rapçi Sefo ile gizli saklı yürüttüğü ilişkileri ortaya çıkan Melisa Döngel, daha sonra ünlü rapçi ile geçtiğimiz ay yolları ayırmıştı.

Ayrılır ayrılmaz soluğu Çeşme'de alan güzel şarkıcı, iddialara göre Sergen Yalçın'la yakınlaşmıştı.



Hatta güzel oyuncunun Yalçın'la ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu.

İddiaların basına yansımasından sonra ise Döngel'in eski sevgilisi Sefo, sosyal medya hesabından 'para kusan bir emoji' paylaşımıyla manidar bir gönderme yapmıştı.

İNKAR ETMEDİ!

Takvim'in haberine göre, İstanbul'a dönen Melisa Döngel önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi.

Birlikte yemek yedikten sonra taksi bekleyen oyuncu, giyim tarzı ile dikkat çekti.

Sokak ortasında saçlarını savura savura yürüyen oyuncu, kameraları görünce biraz tedirgin oldu.

Muhabirlerin Sergen Yalçın'la ilgili soruları karşısında tepki vermeyen ve soruları duymazdan gelen Döngel, ne aşkı inkar etti ne de kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA