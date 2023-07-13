Dünya yıldızları Bodrum'a akın etti
Türkiye, son yıllarda dünya starlarının gözdesi oldu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden yıldızlara aktör Ed Westwick de eklendi. Westwick, eşi Amy Jackson ve çocukları ile birlikte Bodrum’da, demir attıkları teknede tatil yapıyor.
Son yıllarda Türkiye dünyaca ünlü isimlerin en gözde tatil destinasyonu oldu.
Lindsay Lohan, ABD Başkanı Joe Biden'in torunu Naomi King Biden, dünyaca ünlü oyuncu Liv Tyler, manken Kate Moss, şarkıcı Rita Ora, Willem Dafoe, Robert de Niro, Salma Hayek, Johhny Deep gibi isimlerin ardından 'Dark Game', 'Romeo Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi önde gelen filmlerde başrol oynayan dünyaca ünlü aktör Ed Westwick de tatil için Bodrum'a geldi.
Kendisi gibi oyuncu eşi Amy Jackson ve çocukları Andreas Panayiotou ile Cennet Koyu'na demir atan oyuncu, teknede görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.
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