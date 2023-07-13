Dünya yıldızları Bodrum’a akın etti

Lindsay Lohan, ABD Başkanı Joe Biden'in torunu Naomi King Biden, dünyaca ünlü oyuncu Liv Tyler, manken Kate Moss, şarkıcı Rita Ora, Willem Dafoe, Robert de Niro, Salma Hayek, Johhny Deep gibi isimlerin ardından 'Dark Game', 'Romeo Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi önde gelen filmlerde başrol oynayan dünyaca ünlü aktör Ed Westwick de tatil için Bodrum'a geldi.