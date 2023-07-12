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Bodrum’daki pahalılığa buggy çözümü! Vale ücretleri katlanınca…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Bodrum’daki pahalılığa buggy çözümü! Vale ücretleri katlanınca…

Tatilciler, Bodrum'daki pahalılığa her gün yeni bir çare buluyor! Türkbükü'ndeki sitelerde yaşayanlar, çevredeki beach'lere gitmek için araçlarını kullanıp valeye veriyordu. Vale ücretleri 150-300 lirayı bulunca çareyi buggy satın almakta buldu

Tatilciler, Bodrum'daki pahalılığa her gün yeni bir çare buluyor! Türkbükü'ndeki sitelerde yaşayanlar, çevredeki beach'lere gitmek için araçlarını kullanıp valeye veriyordu.

Site sakinleri, vale ücretleri 150-300 lira arasında olunca çareyi buggy satın almakta buldu.

Böylece istedikleri saatlerde plajlara gidip gelebiliyorlar.

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