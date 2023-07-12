Bodrum’daki pahalılığa buggy çözümü! Vale ücretleri katlanınca…
Tatilciler, Bodrum'daki pahalılığa her gün yeni bir çare buluyor! Türkbükü'ndeki sitelerde yaşayanlar, çevredeki beach'lere gitmek için araçlarını kullanıp valeye veriyordu. Vale ücretleri 150-300 lirayı bulunca çareyi buggy satın almakta buldu
Site sakinleri, vale ücretleri 150-300 lira arasında olunca çareyi buggy satın almakta buldu.
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