Bodrum beach’lerinde yeni trend: 1000 TL’ye panda menüsü!

ÖZEL İSTEĞE GÖRE HAZIRLANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Bodrum'daki popüler beach ve otellerde artık yerli-yabancı turistlere buzlu meyve servisleri yapılmaya başlandı. Özel istek doğrultusunda hazırlanan bu menü, kısa sürede trend oldu.