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Bodrum beach'lerinde yeni trend: 1000 TL'ye panda menüsü!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Bodrum beach’lerinde yeni trend: 1000 TL’ye panda menüsü!

Bodrum’daki popüler beach’lerde panda ve maymun menüleri vazgeçilmez oldu. Kavurucu yaz sıcaklarında hayvanat bahçelerinde pandalara ve maymunlara serinlesinler diye ikram edilen buzlu meyveler Bodrum beach’lerinde menüye girdi.

Yaz sıcaklarından bunalan panda, maymun ve lemurların serinlemeleri için verilen buzlu meyveler, menülerin vazgeçilmezi oldu.

ÖZEL İSTEĞE GÖRE HAZIRLANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Bodrum'daki popüler beach ve otellerde artık yerli-yabancı turistlere buzlu meyve servisleri yapılmaya başlandı. Özel istek doğrultusunda hazırlanan bu menü, kısa sürede trend oldu.

Pandalara serinlemeleri için ücretsiz ikram edilirken, turistler yaz sıcaklarına çare bulmak adına 500-1000 TL arasında hesap ödemek zorunda.

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