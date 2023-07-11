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Tümer Metin ve Gamze Topuz'un 7 yıllık aşkı bitti! Soluğu Çeşme'de aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Tümer Metin ve Gamze Topuz’un 7 yıllık aşkı bitti! Soluğu Çeşme’de aldı

Tümer Metin ve Gamze Topuz'un 7 yıllık aşkı bitti. Uzun bir süredir aralarında problem olan çift, yolları ayırma kararı aldı. Morali bir hayli bozuk olan Metin, Topuz'u unutmak için soluğu Çeşme’de aldı.

Eski futbolcu Tümer Metin ve güzel oyuncu Gamze Topuz'un ilişkisi yıllardır parmakla gösteriliyordu.



Birçok kez ayrılıp barışan ama her defasında aşkın galip geldiği bu ilişki de bitti. Bir süredir aralarındaki problemi aşamayan çift, ayrılık kararı aldı.

Takvim'in haberine göre, ayrılığın ardından zor bir dönem geçiren Tümer Metin ve Gamze Topuz en büyük destekçisi de yakın arkadaşları oldu.

MORAL DEPOLADI!
Tümer Metin geçtiğimiz gün moral depolamak için soluğu Çeşme'de aldı.

Ayrılık sonrası Alaçatı'daki evine gelen Metin, bir beachte görüntülendi.

Şezlongda tek başına güneşlenen eski futbolcunun, sık sık telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Keyfi bir hayli bozuk olan Metin'in yüzü de oldukça asıktı.

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