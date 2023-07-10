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Bülent Ersoy'un sahne fiyatı dudak uçuklattı! Diva'yı loca'da izlemek için...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Bülent Ersoy’un sahne fiyatı dudak uçuklattı! Diva’yı loca’da izlemek için...

Bülent Ersoy'un Urla'daki konserinde izdiham yaşandı. İkonik tarzı ve eşsiz sahne performansı ile büyüleyen Diva’yı locadan izlemek isteyenler 45 bin TL öderken bazı localar için 100 bin TL teklif edildi.

İzmir Urla'da sahne alan Diva'nın hayranları izdiham yarattı. Yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu taştı.

Bülent Ersoy kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıktı.

Hayranlarının çatal, bıçaklarla masa ve tabaklara vurarak bis isteğine tepkisiz kalmayan Diva 3 kez yeniden sahneye geldi.

Urla Sahne'nin sahibi, locaların 45 bin TL gibi rekor fiyatlara satıldığını, kısa sürede biten localardan Diva'yı izlemek isteyen hayranlarının 100 bin TL teklif ettiğini söyledi.

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