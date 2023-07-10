Bülent Ersoy’un sahne fiyatı dudak uçuklattı! Diva’yı loca’da izlemek için...

Urla Sahne'nin sahibi, locaların 45 bin TL gibi rekor fiyatlara satıldığını, kısa sürede biten localardan Diva'yı izlemek isteyen hayranlarının 100 bin TL teklif ettiğini söyledi.

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