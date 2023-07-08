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Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?

MFÖ grubunun yıldız isimlerinden biri olan usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden ve yoğun bakımda tedavi gören Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Uğur'un vefat haberine yönelik başsağlığı mesajı paylaşımda bulunurken "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir süredir hastanede lenf kanserini atlatmasının ardından entübe edilen ve tedavi gören usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'dan sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yayımlandığı taziye mesajında, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derinden uzaklaşan Özkan Uğur'u kaybettik. Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"UMUTLA GÜZEL HABERLERİ BEKLİYORDUK AMA..."

Özkan Uğur 'un ailesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun"

AK Parti Milletvekili / Sanatçı Yücel Arzen ve Kıraç A Haber canlı yayınında Özkan Uğur'u anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"NEŞE DOLU BİRİYDİ"

AK Parti Milletvekili / Sanatçı Yücel Arzen: Türkiye'nin sanat dünyasının başı sağ olsun. Nevi şahsına münhasır biriydi Özkan Uğur. Ben de sıkı bir takipçisiydim MFÖ'nün. Coşkusuyla hepimizin gönlünü fethetmişti. Çok renkli karakterler çıkarmıştı. Kendisiyle bir müzikalde birlikte çalışma şansını erişmiştim. Yaklaşık 4 yıl önce Küçük Prens'i müzikal yapmıştık. Orada çok renkli bir karakter olan astranotu canlandırmıştı. Günlük hayatında da çok neşe dolu biriydi.

Kıraç: Herkesin başı sağ olsun. Çok önemli bir müzisyendi. Yeri doldurulacak bir insan da değil. Bağrımıza bastığımız çok önemli bir karakterdi.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

Filmleri ve Dizileri :

1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)

1996 - Eşkıya (sinema)

2000 - Komser Şekspir(sinema)

2004 - G.O.R.A. (sinema)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)

2008 - A.R.O.G (sinema)

2010 - Yahşi Batı (sinema)

1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)

2001 - Yeter Anne (TV dizisi)

2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)

2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)

2010 - Türk Malı (TV dizisi)

2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)

2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)

2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)

2014 - Pek Yakında

Diskografisi:

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Erkin Koray & Ter

1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

1974 - Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

1976 - Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

1976 - Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985 - Peki Peki Anladık

1986 - Vak The Rock

1987 - No Problem

1990 - Geldiler

1992 - Agannaga Rüşvet

1992 - Dönmem Yolumdan

1995 - M.V.A.B.

2006 - AGU

2011 - Ve MFÖ

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