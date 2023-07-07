Müge Anlı ve ekibi tatilde de durmadı! 10 kayıp daha ailesine teslim edildi

İzmir Karabağlar'da bayram ziyareti için evden çıkan 41 yaşındaki Fatma Ak, Kırşehir'de ailesinin bir anlık dalgınlığı ile evden çıkan 26 yaşındaki Murat Yılmaz, İstanbul Bağcılar'da ailesinden habersiz evden çıkan 12 yaşındaki Ali Ömer Sani, İstanbul Sultanbeyli'nde annesinin yanından kaybolan 9 yaşındaki Davut Altın, Antalya'da hava almak için çıktığı evinin önünden kaybolan 74 yaşındaki vatandaş, Üsküdar'da kaybolan 53 yaşındaki Birol Güldiken ile Ankara'da dolaşmak için evden çıkan 32 yaşındaki Nuri Çalı bileklerinin üzerindeki Sevgi İzleri sayesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

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