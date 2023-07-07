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Müge Anlı ve ekibi tatilde de durmadı! 10 kayıp daha ailesine teslim edildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Müge Anlı ve ekibi tatilde de durmadı! 10 kayıp daha ailesine teslim edildi

Müge Anlı’nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi tatilde de kayıpları bulmaya devam etti. Sevgi İzi sayesinde Bursa, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Kırşehir ve Antalya'daki 10 kayıp, ailesine kavuştu. İnsanlara umut olan bu proje sayesinde kayıplar artık çok daha kısa sürede bulunuyor

Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle, kayıplar artık çok daha kısa sürede bulunuyor. Sevgi İzi, tatilde de hız kesmeden kayıpları bulmaya devam ediyor. Sevgi İzi sayesinde 10 kayıp, ailesine kavuştu.

Bursa'da ailesine fark ettirmeden evden çıkan 14 yaşındaki Arda Şimşek, Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Ramazan Bağrıaçık, İstanbul Eyüpsultan'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan 13 yaşındaki Muharrem Güven bulundu.

İzmir Karabağlar'da bayram ziyareti için evden çıkan 41 yaşındaki Fatma Ak, Kırşehir'de ailesinin bir anlık dalgınlığı ile evden çıkan 26 yaşındaki Murat Yılmaz, İstanbul Bağcılar'da ailesinden habersiz evden çıkan 12 yaşındaki Ali Ömer Sani, İstanbul Sultanbeyli'nde annesinin yanından kaybolan 9 yaşındaki Davut Altın, Antalya'da hava almak için çıktığı evinin önünden kaybolan 74 yaşındaki vatandaş, Üsküdar'da kaybolan 53 yaşındaki Birol Güldiken ile Ankara'da dolaşmak için evden çıkan 32 yaşındaki Nuri Çalı bileklerinin üzerindeki Sevgi İzleri sayesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

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