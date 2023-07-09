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Alkolü fazla kaçıran Hande Demir fena yakalandı! Yerlerde süründü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.07.2023
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Alkolü fazla kaçıran Hande Demir fena yakalandı! Yerlerde süründü

Ünlü sosyetik Hande Demir, bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. Ayakta durmakta zorluk yaşayan Demir, kaldırıma oturdu.. Flaşların art arda patlamasıyla şok yaşayan sosyetik güzel, "Beni neden çekiyorsunuz? O fotoğrafları silin'' diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Erdinç Acar'ın eski eşi sosyetik Hande Demir, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkarken görüntülendi. Alkolü fazla kaçıran Demir, ayakta durmakta zorlandı.

YERLERDE SÜRÜNDÜ

Takvim'in haberine göre Demir, yere düşmemek için çareyi kaldırıma oturmakta buldu. Oturduğu sırada flaşların art arda patlamasıyla şok yaşayan sosyetik güzel, "Beni neden çekiyorsunuz? O fotoğrafları silin'' diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Yerinden kalkan Hande Demir, aracını almaya giderken yürümekte güçlük çekti.

Aracını beklediği sırada dengesini kaybederek yere kapaklanan Demir, valelerin yardımıyla yerden kalkarak oradan ayrıldı.

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