Alkolü fazla kaçıran Hande Demir fena yakalandı! Yerlerde süründü

YERLERDE SÜRÜNDÜ

Takvim'in haberine göre Demir, yere düşmemek için çareyi kaldırıma oturmakta buldu. Oturduğu sırada flaşların art arda patlamasıyla şok yaşayan sosyetik güzel, "Beni neden çekiyorsunuz? O fotoğrafları silin'' diyerek gazetecilere tepki gösterdi.