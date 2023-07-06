Duman'a hapis şoku! Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi
Aman Aman, Yürek, Sor Bana Pişman Mıyım gibi sarkıların yazarı ve Duman grubunun bas gitaristi Ari Borakas'ın mali müşaviri Adnan Ç, ünlü müzisyenin yanında çalışan bakıcı adına iş sözleşmesi düzenleyerek, sahte imzayla bilgisi ve rızası dışında çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Olayın ardından çalışma izni iptal edilen bakıcı, 'Çalışma iznim olmasına rağmen bilgim dışından yeniden başvuru yapılmıştır. Sahtecilik yüzünden çalışma iznim iptal edildi' diyerek adli makamlara başvuru yaptı. "İşlemleri hızlandırmak için yaptım" diyerek suçunu kabul eden müşavire 10 ay hapis cezası verildi.
Duman grubunun şarkılarının yazarı ve aynı zamanda da bas gitaristi Ari Barokas'ın mali müşaviri sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldı.
Sabah'ın haberine göre, Borakas'ın çocuğunun bakıcısı olarak görev yapan yabancı uyruklu Latife O. 15 yıldır Türkiye'de yasal izinle çalışıyordu. Danışmanlık ofisi aracılığıyla izin süresini yenileyen genç kadın, 2018 yılında Ari Borakas'ın annesine de bakıcılık yapmaya başladı.
İMZASINI TAKLİT ETTİ
İddiaya göre, bu sırada Duman grubunun mali müşavirliğini yapan Adnan Ç, genç kadının çalışma izni olmasına rağmen yeniden iş sözleşmesi düzenleyerek, çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Latife O. kimlik fotokopisiyle birlikte çalışma izin formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmesiyle adli makamlar özel belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla genç kadının çalışma iznini reddetti ve geçici kimlik belgesini iptal etti. Bunun üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunan Latife, kendisinden izinsiz şekilde çalışma izni için adli makamlara başvuru yapan Adnan Ç'den şikayetçi oldu.
KABUL ETTİ
Adnan Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Adnan Ç., Latife adına imza attığını kabul ederek, alışma izni için başvuru yapmak üzere genç kadın adına böyle bir işlem yaptığını ve asıl amacının işleri hızlandırmak olduğunu söyledi. Adnan Ç hakkında dava açıldı.
HAPİS ÇIKTI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, Adnan Ç'ye, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi yapılan mali müşavirin hapsi 10 aya indirildi.
Kararda, Adnan Ç'nin genç kadının bilgisi ve rızası dışında iş sözleşmesi imzaladığı, bu sözleşmeye genç kadının imzasını taklit ederek sahte şekilde imza attığı ve bu evrakı resmi makamlarda kullandığı anlatıldı. Ceza, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
- TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
- 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?