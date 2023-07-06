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Duman'a hapis şoku! Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Duman’a hapis şoku! Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi

Aman Aman, Yürek, Sor Bana Pişman Mıyım gibi sarkıların yazarı ve Duman grubunun bas gitaristi Ari Borakas'ın mali müşaviri Adnan Ç, ünlü müzisyenin yanında çalışan bakıcı adına iş sözleşmesi düzenleyerek, sahte imzayla bilgisi ve rızası dışında çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Olayın ardından çalışma izni iptal edilen bakıcı, 'Çalışma iznim olmasına rağmen bilgim dışından yeniden başvuru yapılmıştır. Sahtecilik yüzünden çalışma iznim iptal edildi' diyerek adli makamlara başvuru yaptı. "İşlemleri hızlandırmak için yaptım" diyerek suçunu kabul eden müşavire 10 ay hapis cezası verildi.

Duman grubunun şarkılarının yazarı ve aynı zamanda da bas gitaristi Ari Barokas'ın mali müşaviri sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah'ın haberine göre, Borakas'ın çocuğunun bakıcısı olarak görev yapan yabancı uyruklu Latife O. 15 yıldır Türkiye'de yasal izinle çalışıyordu. Danışmanlık ofisi aracılığıyla izin süresini yenileyen genç kadın, 2018 yılında Ari Borakas'ın annesine de bakıcılık yapmaya başladı.

İMZASINI TAKLİT ETTİ

İddiaya göre, bu sırada Duman grubunun mali müşavirliğini yapan Adnan Ç, genç kadının çalışma izni olmasına rağmen yeniden iş sözleşmesi düzenleyerek, çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Latife O. kimlik fotokopisiyle birlikte çalışma izin formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmesiyle adli makamlar özel belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla genç kadının çalışma iznini reddetti ve geçici kimlik belgesini iptal etti. Bunun üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunan Latife, kendisinden izinsiz şekilde çalışma izni için adli makamlara başvuru yapan Adnan Ç'den şikayetçi oldu.

KABUL ETTİ

Adnan Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Adnan Ç., Latife adına imza attığını kabul ederek, alışma izni için başvuru yapmak üzere genç kadın adına böyle bir işlem yaptığını ve asıl amacının işleri hızlandırmak olduğunu söyledi. Adnan Ç hakkında dava açıldı.

HAPİS ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, Adnan Ç'ye, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi yapılan mali müşavirin hapsi 10 aya indirildi.

Kararda, Adnan Ç'nin genç kadının bilgisi ve rızası dışında iş sözleşmesi imzaladığı, bu sözleşmeye genç kadının imzasını taklit ederek sahte şekilde imza attığı ve bu evrakı resmi makamlarda kullandığı anlatıldı. Ceza, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

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