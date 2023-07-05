Baran Aras ve Elif İnci Aras arasındaki 18 maddelik esaret sözleşmesi ortaya çıktı! Eşi olmadan kılını kıpırdatamayacak

Sosyetenin ünlü isimlerinden Baran-Elif İnci Aras çiftinin çok özel bir sözleşmeyle evliliklerini kurtardıklarını yazmıştım dün. Elif İnci Aras'ın, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, eşi Baran Aras'ın "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diyerek bir sözleşme imzalamasıyla geri çektiği detayını da aktarmıştım. Dün sosyetede bütün gün bu haberim konuşuldu. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de ulaştım.