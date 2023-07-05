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Baran Aras ve Elif İnci Aras arasındaki 18 maddelik esaret sözleşmesi ortaya çıktı! Eşi olmadan kılını kıpırdatamayacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Baran Aras ve Elif İnci Aras arasındaki 18 maddelik esaret sözleşmesi ortaya çıktı! Eşi olmadan kılını kıpırdatamayacak

Sosyetenin gözde çiftlerinden olan Baran Aras ve Elif İnci Aras geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Baran Aras’ın evlilik sözleşmesiyle eşini ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sıra dışı evlilik sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Eşini aldatırsa tüm mal varlığını kaybedecek olan Aras’ın, Elif İnci Aras olmadan kılını dahi oynatamayacağı ortaya çıktı. İşte sosyetenin konuştuğu evlilik kurtaran sözleşmenin detayları...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Baran-Elif İnci Aras çiftinin çok özel bir sözleşmeyle evliliklerini kurtardıklarını yazmıştım dün. Elif İnci Aras'ın, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, eşi Baran Aras'ın "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diyerek bir sözleşme imzalamasıyla geri çektiği detayını da aktarmıştım. Dün sosyetede bütün gün bu haberim konuşuldu. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de ulaştım.

İşte o maddeler:

-Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.

-Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek.

-Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.

-Baran Aras'ın kullandığı telefon hatları değişecek.

-Baran Aras'ın tüm yurt dışı seyahatlerine, eşi Elif İnci Aras da eşlik edecek.

-Baran Aras ve Elif İnci Aras'a ait tüm maaş ve kira gelirleri ortak hesaba ödenecek.

-Aile, kişisel, ev, araç ve tekne giderleri, bu ortak hesaptan Elif İnci Aras yönetiminde ödenecek.

-Baran Aras, kredi kartı sayısını bire indirecek. Kart limiti dilediği kadar olabilir ancak nakit avans limiti 10.000 TL'yi geçmeyecek.

-Aras Holding A.Ş şirketine ait hisselerin yüzde 35'i Elif İnci Aras'a devir ve temlik edilecek.

-Baran Aras, sözleşmeyi ihlal ederse 6 ay boyunca kendisine hiçbir ödeme yapılmayacak.

-İşbu sözleşme, evliliğin devamı süresince geçerli olacak.

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