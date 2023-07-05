Baran Aras ve Elif İnci Aras arasındaki 18 maddelik esaret sözleşmesi ortaya çıktı! Eşi olmadan kılını kıpırdatamayacak
Sosyetenin gözde çiftlerinden olan Baran Aras ve Elif İnci Aras geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Baran Aras’ın evlilik sözleşmesiyle eşini ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sıra dışı evlilik sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Eşini aldatırsa tüm mal varlığını kaybedecek olan Aras’ın, Elif İnci Aras olmadan kılını dahi oynatamayacağı ortaya çıktı. İşte sosyetenin konuştuğu evlilik kurtaran sözleşmenin detayları...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Baran-Elif İnci Aras çiftinin çok özel bir sözleşmeyle evliliklerini kurtardıklarını yazmıştım dün. Elif İnci Aras'ın, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, eşi Baran Aras'ın "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diyerek bir sözleşme imzalamasıyla geri çektiği detayını da aktarmıştım. Dün sosyetede bütün gün bu haberim konuşuldu. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de ulaştım.
İşte o maddeler:
-Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.
-Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek.
-Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.
-Baran Aras'ın kullandığı telefon hatları değişecek.
-Baran Aras'ın tüm yurt dışı seyahatlerine, eşi Elif İnci Aras da eşlik edecek.
-Baran Aras ve Elif İnci Aras'a ait tüm maaş ve kira gelirleri ortak hesaba ödenecek.
-Aile, kişisel, ev, araç ve tekne giderleri, bu ortak hesaptan Elif İnci Aras yönetiminde ödenecek.
-Baran Aras, kredi kartı sayısını bire indirecek. Kart limiti dilediği kadar olabilir ancak nakit avans limiti 10.000 TL'yi geçmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...
- 2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?
- Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?
- Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....
- ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Temmuz zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
- Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...
- BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...
- 2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?