Sergen Yalçın’la aşk yaşayan Melisa Döngel sosyal medyayı salladı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Döngel'in ayrılır ayrılmaz Sergen Yalçın'la adının anılması karşısında çılgına dönen Sefo, bu kez daha da sinirlenecek. Çünkü güzel oyuncunun son yaptığı paylaşımdaki "S" harfli kolye, Sergen Yalçın ve Melisa Döngel arasındaki işaret etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Döngel'in, Sergen için bu kolyeyi taktığını dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN