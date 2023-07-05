Sergen Yalçın'la aşk yaşayan Melisa Döngel sosyal medyayı salladı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Rapçi Sefo ile yollarını kısa süre önce ayıran Melisa Döngel gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İkili bayram tatilini bir arada geçirirken Döngel'in son hamlesi sosyal medyayı salladı.
Yazın en büyük aşk haberlerinden biri de kuşkusuz Sergen Yalçın ve Melisa Döngel'di. Sefo ile kısa süre önce ayrılan Döngel, bayram tatilinde Yalçın ile sık sık görüştü.
Ünlü teknik direktör ile güzel oyuncu ortak arkadaşları sayesinde tanıştı. 50 yaşındaki Sergen Yalçın ile 23 yaşındaki Melisa Döngel'in arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada epey konuşuldu.
İkilinin bir haftadır flört ettikleri söylentisi sosyal medyada dillendirilirken, Döngel'in son hareketi sosyal medyayı salladı.
"S" HARFLİ KOLYE TAKTI
Sefo'dan ayrıldıktan sonra Alaçatı'da Sergen Yalçın'la zaman geçiren Melisa Döngel, ünlü rapçiyi kızdırmıştı. Hatta Sefo, bu yakınlaşmayı duyunca, sosyal medya hesabından kusma emojisi paylaşınca sosyal medya yıkılmıştı.
Döngel'in ayrılır ayrılmaz Sergen Yalçın'la adının anılması karşısında çılgına dönen Sefo, bu kez daha da sinirlenecek. Çünkü güzel oyuncunun son yaptığı paylaşımdaki "S" harfli kolye, Sergen Yalçın ve Melisa Döngel arasındaki işaret etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Döngel'in, Sergen için bu kolyeyi taktığını dile getirdi.
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