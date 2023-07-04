Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı! Seyirci şoke oldu

Seyircilere konserine geldiği için teşekkür eden Tilbe, "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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