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Elif İnci Aras ve Baran Aras'ın evliliğini kurtaran şok sözleşme! Eğer aldatırsa...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Elif İnci Aras ve Baran Aras’ın evliliğini kurtaran şok sözleşme! Eğer aldatırsa...

Sosyetik çift Elif İnci Aras ve 12 yıllık eşi Baran Aras, geçtiğimiz aylarda boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Evliliğine bir şans daha veren ve boşanma dilekçesini geri çeken Elif İnci Aras’ın evlilik sözleşmesiyle ikna olduğu ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sözleşmeye göre, Baran Aras eşini aldatırsa bütün mal varlığını kaybedecek. İşte sosyetenin konuştuğu evlilik kurtaran sözleşmenin detayları...

Sosyetenin ünlü çifti Baran-Elif İnci Aras ile ilgili tatsız bir haber vermiştim geçen ay. Elif İnci Aras, 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

O zaman boşanmakta kararlı olduğunu söyleyen Elif Hanım'ın eşini affettiğini ve boşanma dilekçesini geri çektiği ortaya çıktı.

Mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftin ayrılık kararı herkesi şaşırtırken Elif İnci Aras'ın evlilik sözleşmesi ile ikna olduğu öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 18 maddeden oluşan sözleşmenin en çarpıcı maddesi, Baran Bey'in Elif Hanım'ı aldatmayacağını kabul ve taahhüt etmesi.

Aldattığı takdirde bütün mal varlığını, Elif Hanım'a devredeceği yazıyormuş sözleşmede.

Bir başka maddeye göre Baran Aras, tek başına yurtdışına gidemeyecek ve şehirlerarası seyahatlerini günübirlik yapıp gece evine dönecek.

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