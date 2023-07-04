Melisa Döngel Sefo yakınlaşmasına Sefo'dan emojili tepki
Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın’a kaptırdı. İddialara göre, bayram tatili boyunca bir arada olan ikili, birlikte güzel zaman geçirdi ve bu süreçte yakınlaştı. Sefo’nun sosyal medyadan yaptığı manidar paylaşım ise ortalığı karıştırdı
Sefo ile bir dargın bir barışık aşk yürüten güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde ilişkisine son vermişti.
Ayrılığın ardından Sefo, göndermelerde bulunup tekrar barışmak istese de güzel oyuncu, geri dönmeyeceğinin sinyalini vermişti.
Daha ayrılığın üzerinden çok süre geçmeden Döngel'in adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anıldı.
FLÖRT BAŞLADI!
İddialara göre, bayram boyunca Alaçatı'da birlikte zaman geçiren Melisa Döngel ve Sergen Yalçın birlikte tatil yaptı. Arkadaşları sayesinde güzel oyuncuyla tanışan Yalçın, tatil boyunca Döngel'in yanından ayrılmadı.
Bu süreçte yakınlaşan Yalçın ve Döngel'in flörtü de burada başlamış oldu. Bu arada 23 yaşındaki güzel oyuncu ile 50 yaşındaki ünlü teknik adamın arasındaki yaş farkı da sosyal medyada gündem oldu.
SEFO YİNE DEVREDE!
Öte yandan kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo da bu aşk iddiaları sonrasında tekrar ortaya çıktı. Aşk haberlerinin basında yer almasının ardından Sefo, sosyal medya hesabından kusma emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.
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