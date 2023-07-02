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Ünlü rock yıldızı Rick Froberg hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Ünlü rock yıldızı Rick Froberg hayatını kaybetti

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg'den acı haber geldi. Froberg 55 yaşında hayatını kaybetti.

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ölüm haberini doruladı.

Reis açıklamasında şunları yazdı: "Rick dün gece (30 Haziran) doğal nedenlerden dolayı aniden vefat etti. Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı."

Mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

"Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak. Seni seviyorum Rick. Hayatımın geri kalanında seni özleyeceğim."

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