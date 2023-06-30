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Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını 2. sezonunun Eylül ayıyla birlikte ekrana gelmesi bekleniyor.

FERİT ÖLECEK Mİ?

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in vurulduğu sahne izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

Yeni sezonda Ferit ölecek mi sorusu oldukça merak ediliyor.

Gerçek hikayede Ferit ölüyor mu bilinmiyor. Ferit'in akıbeti de dizinin yeni sezonunda belli olacak.

YALI ÇAPKINI GERÇEKTE NASIL BİTİYOR?

İddiaya göre; Yalı Çapkını'nın ilerleyen bölümlerinde Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.

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