"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?