Afra Saraçoğlu'na havalimanında büyük şok! Uçağa alınmadı
Tatil sezonunu Mert Ramazan Demir ile birlikte açan Afra Saraçoğlu, bu kez rotayı yurt dışına çevirdi. Annesiyle birlikte İtalya’ya gitmek isteyen güzel oyuncu havalimanında büyük şok yaşadı. Yaşadığı sorundan dolayı uçağa alınmayınca havalimanından geri döndü.
Son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu, yine gündeme geldi.
Mert Ramazan Demir'le aşkı ortaya çıkan Saraçoğlu, yakışıklı oyuncuyla Göcek'te aşka gelmişti. Daha sonra tatillerini sonlandıran çift birlikte dönüş yapmamıştı.
Demir İstanbul'a dönerken, Saraçoğlu ise Antalya'ya annesinin yanına geçmişti. Annesiyle tatil hazırlığı yapan oyuncu rotasını İtalya'ya çevirmişti. Ama Saraçoğlu'nun İtalya hayali suya düştü.
UÇAĞA ALINMADI!
Afra Saraçoğlu'nun İtalya'ya giderken uçağa alınmadığı iddia edildi. Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı.
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