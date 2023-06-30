Melisa Döngel Sefo aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası şok paylaşım
Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Sefo ve Melisa Döngel ayrılık kararı aldı. Sefo, Instagram hesabından, “Ağlamadan ayrılık olmaz” sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen ve saklayan Melisa Döngel ve Sefo ve ilişkisi de bitti. Sefo'nun her konserinde boy gösteren Döngel, yine vuslata eremedi.
Geçtiğimiz ay da Sakarya'da tatile gittikleri de ortaya çıkan çiftin, ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı. Sosyal medyadan da birbirilerini takipten çıkan ikili, geri dönülmez bir yola girdi.
GÖNDERME YAPTI
Son olarak Sefo, yaz tatilinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Videodaki şarkı ise dikkat çekti. Ünlü rapçi, "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız" kısmını paylaşarak şarkıya eşlik etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?