Melisa Döngel Sefo aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası şok paylaşım

Videodaki şarkı ise dikkat çekti. Ünlü rapçi, "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız" kısmını paylaşarak şarkıya eşlik etti.