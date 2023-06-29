Güzel oyuncu Wilma Elles bayramın ilk müjdesini verdi! 7 aylık...
Bayramın ilk müjdesi Wilma Elles’ten geldi. Aybaşında Cannes Film Festivali’ne katılan ve karnını tuttuğu pozla gündem olan Elles, ilk başta “hamile değilim” dese de daha fazla saklayamadı ve 7 aylık hamile olduğunu açıkladı.
Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.
Milat ve Melodi adında sekiz yaşında ikiz çocukları olan Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Çiftin İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles'in çocukları da katılmıştı.
KARNINI TUTMUŞTU!
Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde boy gösteren güzel oyuncu, fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikodularının odağı olmuştu.
Herkes, "Göbek mi bebek mi?" sorularını sorarken konuyla ilgili açıklama yapan Elles, "Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirdim. Tesadüfen verilen bir poz oldu" demişti.
"7 AYLIK HAMİLEYİM"
Hamile olduğunu daha fazla saklayamayan oyuncu, müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından eşiyle olan karesini paylaşan Wilma, bebek beklediğini açıkladı.
7 aylık hamile olan oyuncunun karnı burnunda pozuna beğeni yağdı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu şu notu ekledi: "Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken... 7. aydayım ve hala çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım."
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