Güzel oyuncu Wilma Elles bayramın ilk müjdesini verdi! 7 aylık...

7 aylık hamile olan oyuncunun karnı burnunda pozuna beğeni yağdı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu şu notu ekledi: "Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken... 7. aydayım ve hala çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN