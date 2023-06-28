Sefo’nun konserinde ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Diğer güvenlik görevlilerinin de duruma müdahale etmesiyle sigara içen üç kişi konser alanından çıkartılmak istendi. Bu sırada genç bir adam merdivenlerden düşerken, bir güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikâyetçi olunca yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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