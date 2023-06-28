Sefo’nun konserinde ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Sefo’nun İstanbul konserinde ortalık karıştı! AVM’deki konser sırasında üç izleyici sigara içince güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Çıkan tartışmada yumruklar havada uçuşurken bir kişinin eli kırıldı.
Ünlü şarkıcı Sefo'nun İstanbul konserinde yumruklar konuştu. 28 yaşındaki S.U. adlı genç kadın, eşi E.U. ve arkadaşıyla birlikte konser sırasında alanda sigara içmeye başladı. İddiaya göre; bazı seyirciler bu durumdan rahatsız oldu.
Durum bildirilince güvenlik görevlileri devreye girip genç çifte, sigara içmenin yasak olduğunu iletti. Ancak durum değişmeyince taraflar arasında tartışma çıktı.
MERDİVENDEN DÜŞTÜ
Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Küfür ve hakaretlerin uçuştuğu kavga bir anda büyüdü.
Diğer güvenlik görevlilerinin de duruma müdahale etmesiyle sigara içen üç kişi konser alanından çıkartılmak istendi. Bu sırada genç bir adam merdivenlerden düşerken, bir güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikâyetçi olunca yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban eti kimlere, kaç kişiye verilir? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl dağıtılmalı? Diyanet açıklaması...
- 2023 KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI! Kurban Bayramı mesajı Facebook, WhatsApp, Instagram görselleri...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
- KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: Aileye, kurumsal, sevgiliye, anlamlı, dualı Kurban Bayramı kutlama mesajları! Yepyeni görülmemiş mesajlar...
- Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?
- Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…
- Bursa ve Adana'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Adana bayram namazı vakti 2023…
- İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri
- Sonuçlar için tarih verildi! YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?
- SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...
- ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ! Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 il il namaz vakitleri...