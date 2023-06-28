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Oyuncu Uğur Bilgin'in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, geçtiğimiz gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan oyuncu, güzel haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Nişanlısının adını yazmayan Bilgin'in kiminle nişanlandığı da sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Uğur Bilgin'in nişanlısı hakkında merak edilenler...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, önceki gün sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyuran Bilgin, pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle "27.06.2023" notunu düştü.

Uğur Bilgin'in güzelliğiyle hayran bırakan nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekmişti. Oyuncunun gizemli nişanlısının kim olduğu merak konusu olmuştu.

Uğur Bilgin'in müstakbel eşinin adı İrem Uslu...

Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı.

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