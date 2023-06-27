Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan Mine Tugay’a beğeni yağmuru
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz sahalardaki hızını sosyal medyada da yansıttı. Güzel oyuncu Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan futbolcu, takipçilerine yakalandı.
Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hem Milli Takım performansı hem de Galatasaray'daki başarısıyla şu sıralara gündemde olan Yılmaz, bu kez de magazin basınına malzeme verdi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Milli Futbolcu, radarına güzel oyuncu Mine Tugay'ı aldı.
BEĞENİ YAĞDIRDI!
23 yaşındaki futbolcu, Mine Tugay'ın fotoğraflarını tek tek beğendi. Milli yıldızın sıkı takipçileri ise anında bu olayı yakaladı.
Sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'ın Mine Tugay'ı beğendiği görseller paylaşılırken, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı.
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